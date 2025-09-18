Agencias

El Caja Rural-Seguros RGA renueva por una temporada al ciclista español Fernando Barceló

El Caja Rural-Seguros RGA anunció este jueves la renovación por una temporada del ciclista español Fernando Barceló, "uno de los puntales" de su actual plantilla y que cumplirá su quinta campaña en un equipo en el que "ha vuelto a demostrar su valía en varias de las pruebas más importantes de su calendario".

El oscense fue protagonista en el Campeonato de España del pasado mes de junio donde se proclamó subcampeón por detrás de Iván Romeo (Movistar Team) y ha sido capaz de sumar un total de 16 'Top 10' repartidos entre pruebas disputadas en España, Portugal, Eslovenia, China y Francia, con un séptimo puesto en la Vuelta a Asturias o un octavo en el Tour de Eslovenia. En la pasada Vuelta a España, una caída le provocó una fisura de costillas, aunque no se retiró hasta la jornada con llegada a L'Angliru.

Con la renovación de Fernando Barceló, Caja Rural-Seguros RGA sigue construyendo una plantilla para la que ya se han anunciado las llegadas de Ellande Larronde, Iker Villar y José Félix Parra y la renovación de Abel Balderstone.

EuropaPress

