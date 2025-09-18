Agencias

Ejecutado un hombre en Florida, que con 12 supera su récord de ejecuciones anuales desde 1976

Por Newsroom Infobae

Las autoridades del estado de Florida, en Estados Unidos, han procedido este miércoles a la ejecución mediante inyección letal de David Pittman, condenado por matar a la hermana y a los padres de su exmujer en 1990, lo que ha hecho que el estado supere con 12 el récord de ejecuciones en un solo año desde que el Tribunal Supremo restableciera la pena de muerte en 1976.

El hombre, de 63 años, ha muerto a las 18.12 horas (hora local), según ha indicado el Departamento de Correccionales, tras la inyección de tres fármacos: un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el latido del corazón.

Con él, son doce las personas ejecutadas en Florida y 31 en Estados Unidos desde principios de año, si bien estas cifras aumentarán puesto que hay al menos dos ejecuciones programadas en el estado en los próximos meses.

Pittman fue condenado en 1991 a la pena capital por el asesinato de Clarence y Barbara Knowles y a la hija de estos Bonnie Knowles, padres y hermana de su exesposa, Marie Knowles, además de por incendio y robo.

Su defensa ha alegado en distintos recursos que Pittman sufría de discapacidad intelectual "grave", pero el Tribunal Supremo denegó su apelación final este martes.

EuropaPress

