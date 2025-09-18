Detienen a un hombre por apuñalar a dos jóvenes en la plaza de las Columnas de Palma en abril

La Policía Nacional de Palma ha arrestado a un hombre de origen boliviano por, supuestamente, apuñalar y lesionar de gravedad a dos jóvenes en la plaza de las Columnas de Palma en el mes de abril.

En concreto los hechos se remontan al pasado 13 de abril, sobre las 07.15 horas, cuando dos jóvenes se encontraban en este lugar a la espera de un tercero.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha indicado que, en un momento dado, se acercó un hombre que comenzó a hacerles preguntas en español que no entendían y mostraba una actitud extraña, por lo que decidieron ignorarlo.

En lugar de irse, el hombre sacó una botella de cristal con la que trató de golpear a uno de los jóvenes en la cabeza pero este pudo repeler la agresión al empujar al hombre, que cayó al suelo.

Seguidamente, el hombre se levantó y abandonó el lugar. Transcurridos unos minutos, el hombre regresó al lugar por otro lado y, sin que las víctimas le vieran acercarse, atacó por la espalda a uno de los jóvenes armado con un cuchillo. Este no pudo defenderse al no prever el ataque, por lo que sufrió cortes en la cabeza y una puñalada en el hombro próxima al cuello.

En ese instante el otro joven se levantó del banco para ayudar a su amigo y forcejeó con el hombre para intentar arrebatarle el cuchillo, de manera que consiguió que se le cayera al suelo. No obstante, el agresor sacó un segundo cuchillo con el que también atacó al joven de forma súbita y le apuñaló en el cuello. El agresor trató de volver a apuñalar al joven pero este se defendió y tan solo pudo realizarle unos cortes en la chaqueta.

En vista de la situación, los dos jóvenes huyeron del lugar a pie, con dificultad para el primer agredido que se encontraba debilitado por la pérdida abundante de sangre a consecuencia de las heridas que había sufrido.

Finalmente ambos consiguieron abandonar la zona y pedir la ayuda de una ambulancia para les trasladara a un centro médico, donde fueron asistidos de varias heridas de gravedad producidas por arma blanca.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional llevó a cabo numerosas gestiones para identificar al agresor y comprobar los hechos denunciados. Fruto de las pesquisas los agentes consiguieron identificar al hombre, por lo que este miércoles se procedió a su detención como presunto autor de dos posibles delitos de asesinato en grado de tentativa.