Aumentan a cerca de 65.150 los muertos por la ofensiva de Israel contra Gaza, incluidos unos 80 en un día

Por Newsroom Infobae

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este jueves a cerca de 65.150 los palestinos muertos a causa de la ofensiva desatada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos alrededor de 80 durante el último día.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que durante las últimas 24 horas se han registrado 79 fallecidos y 228 heridos en hospitales de la Franja, con lo que "el balance de la agresión israelí ha aumentado a 65.141 mártires y 165.590 heridos desde el 7 de octubre de 2023".

Asimismo, ha manifestado nueve personas han muerto y 33 han resultado heridas tras ser tiroteadas por las tropas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, lo que eleva las cifras en estos sucesos a 2.513 muertos y 18.414 heridos, en medio de las condenas internacionales.

Por otra parte, ha resaltado que desde el 18 de marzo, fecha en la que el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y reinició sus ataques contra el enclave palestino, las tropas de Israel han matado a 12.590 palestinos, mientras que otros 53.884 han resultado heridos.

