Apelación mantiene la sanción de un partido a Huijsen

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimó este jueves el recurso de apelación del Real Madrid a la tarjeta roja que su defensa Dean Huijsen vio el pasado sábado contra la Real Sociedad en la Liga, por lo que el internacional español tendrá que cumplir un partido de sanción.

El club blanco aportó sus alegaciones y un video de la jugada en la que Huijsen fue expulsado al considerar el colegiado Gil Manzano que cortaba una "ocasión manifiesta de gol", reclamando el Madrid "un error material manifiesto" en el acta del árbitro.

"Para la apreciación del pretendido error material manifiesto, la prueba aportada debe contradecir de manera clara e inequívoca los hechos reflejados en el acta. Siendo las imágenes compatibles con lo reflejado en el acta, y ante la inexistencia de pruebas que lo desvirtúen, no puede apreciarse el error material manifiesto alegado por el club recurrente", dice Apelación.

"Este Comité no aprecia vulneración alguna de los principios de tipicidad, proporcionalidad o seguridad jurídica invocados por el Real Madrid CF. La realidad fáctica que alega el club no puede darse por acreditada pues, como se ha expuesto, de la práctica de la prueba videográfica la jugada admite distintas interpretaciones, incluida la realizada por el árbitro en el acta arbitral", añade.

Además, el Comité recuerda que el árbitro es "la autoridad deportiva única e inapelable en el orden técnico para dirigir los partidos", y que la interpretación en este caso del colegiado extremeño, expulsar a Huijsen en el duelo de Anoeta, "es razonable y plausible" dadas las circunstancias de la jugada.

El joven central tendrá que cumplir un encuentro de sanción por dicha roja y no podrá estar en el duelo contra el Espanyol este sábado en la quinta jornada de LaLiga EA Sports. El Madrid confiaba en que jugara de su parte la valoración realizada el martes por el Comité Técnico de Árbitros, en el programa 'Tiempo de Revisión', donde reconoció que "la sanción más ajustada hubiera sido amarilla".