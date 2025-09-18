Analizan el poder curativo de la musicoterapia en la UCI cardíaca

La musicoterapia podría reducir significativamente la frecuencia cardíaca, la presión arterial y las asincronías paciente-ventilador en pacientes ingresados ??en la unidad de cuidados intensivos cardíacos (UCI), según una investigación de la Universidad de Guanajuato en León, México. La investigación se presenta en ACC Latinoamérica 2025 que se lleva a cabo del 18 al 20 de septiembre en la Ciudad de México.

La musicoterapia es el uso de la música y sus elementos para reducir el estrés y mejorar la calidad de vida. Un musicoterapeuta utiliza la musicoterapia como una intervención no farmacológica y no invasiva para mejorar la salud y el bienestar físico, social, comunicativo, emocional, intelectual y espiritual del paciente.

"La musicoterapia tiene efectos beneficiosos sobre variables de distrés fisiológico como la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo que sugiere que la musicoterapia puede ser una intervención no farmacológica y no invasiva para mejorar la estabilidad fisiológica en un entorno de alto estrés como la unidad de cuidados intensivos cardíacos", relata la doctora Ilani Paola Santoyo Pérez, estudiante de medicina de la Universidad de Guanajuato en León y primera autora del estudio.

El objetivo del estudio fue analizar el impacto de la musicoterapia en pacientes con cuidados coronarios en la UCI cardíaca. Los investigadores monitorizaron las variables fisiológicas de 24 pacientes ingresados ??en la UCI cardíaca entre julio y septiembre de 2024. Los participantes tenían 18 años o más. Todos los pacientes del estudio estaban alerta y no presentaban deficiencias auditivas.

Cada paciente fue asignado a un grupo de musicoterapia o a un grupo de control con atención estándar. En el grupo de musicoterapia, se presentó una melodía a los pacientes durante 45 minutos a 15 decibeles durante cinco días. Los resultados mostraron que los pacientes del grupo de musicoterapia presentaron una disminución significativa de la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y las asincronías paciente-ventilador, en comparación con los pacientes del grupo de control.

"La musicoterapia se reconoce como un estándar de atención para pacientes críticos en todo el mundo, según lo establecido en las directrices de la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos (SCCM). Por lo tanto, los profesionales clínicos deberían considerar incorporar la musicoterapia en su práctica, ya que es una intervención segura, económica, no farmacológica y no invasiva que complementa los tratamientos convencionales", argumenta Pérez. "Al reducir el malestar fisiológico, mejorar la comodidad del paciente y promover una atención holística centrada en el paciente, la musicoterapia mejora tanto la experiencia del paciente como los resultados clínicos".