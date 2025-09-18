Alejandra Rubio, su mensaje a Mar Flores tras su posado con Carlo Costanzia padre: "Es mi familia"

Tras cumplir 60 años el pasado 31 de agosto, Terelu Campos ha celebrado este miércoles por todo lo alto esta cifra redonda con una gran fiesta en un exclusivo local de Madrid rodeada de todos sus seres queridos. Y aunque la expectación era máxima por ver de nuevo a Alejandra Rubio y a José María Almoguera juntos, el reencuentro de los primos se ha visto eclipsado por la aparición sorpresa de Carlo Costanzia di Costigliole en el cumpleaños.

En el ojo del huracán tras las desgarradoras vivencias que Mar Flores revela sobre su exmarido en sus memorias, 'Mar en calma', la hija de María Teresa Campos ha querido dar su lugar a su consuegro posando con él, su hija y su yerno Carlo Costanzia a su llegada al evento, dejando claro que el italiano es uno más de su familia y posicionándose con él, sin necesidad de palabras, en la guerra que mantiene desde hace décadas con la modelo y que ésta ha reabierto con su biografía.

Aunque Carlo y su padre no han querido atender a la prensa, sí lo ha hecho Alejandra después de que la propia Terelu se lo pidiese. Visiblemente incómoda al escuchar que su posado con su suegro va a dar mucho que hablar al dar por hecho que se confirma su distanciamiento de Mar tras la publicación de sus memorias, la sobrina de Carmen Borrego ha mandado un mensaje entre líneas a la modelo para dejar claro que su relación con Costanzia di Costigliole está por encima de todo.

"Yo estoy aquí en el cumpleaños de mi madre y ya está, vale. Es que, ¿qué queréis que os responda? Que muchas felicidades a mi madre y que sea una noche preciosa. ¿Cómo lo explico? Que yo trabajo aquí, pero soy más tímida de lo que os podáis imaginar. Entonces, aquí hay que entender la repercusión, ¿no? Todos aquí, pues, me dan cosas. Yo digo que paz y amor, y que me dejen vivir un poquito, ¿vale? Es mi forma de ser, ya está. Yo soy así" ha expresado abrumada ante una nube de cámaras.

"Ay, cariño, me puedes preguntar de otra cosa, es que no sé qué decirte. Ya he respondido, es que no sé qué más decir, ¿vale? No sé qué connotación puede tener una foto con lo que es mi familia, entonces, ya está. No, ya lo he dicho. Es que nadie ha hecho nada malo, ¿vale? Hay que ser normales. Si otras personas se lo quieren tomar de otra forma, que se lo tomen. Estamos siendo normales" ha sentenciado cuando se le ha preguntado si Mar Flores no estaba invitada, y cómo cree que se tomará su suegra su posado con el padre de Carlo.

Y, por si había alguna duda, Alejandra ha confirmado que "por supuesto" que está muy unida a su suegro, revelando que si ha acudido al cumpleaños es porque "también tiene mucha relación con mi madre", esquivando las preguntas sobre cómo se llevan Terelu y la modelo.

Sin embargo, sí ha asegurado que "siempre" ha a luchar por la unión familiar, reconociendo que le gustaría que se acabase esta polémica en la que están envueltos tras la publicación de las memorias de su suegra, ya que, al contrario de lo que se ha dicho, ha insistido en que Carlo no está enfadado con su madre y en que todo está "fenomenal" entre ambos a pesar de las informaciones que apuntan a que no se dirigirían la palabra durante el rodaje de 'Decomasters'.

No es la única polémica, ya que no ha habido posado con José María Almoguera en la fiesta y, al ser preguntada por su primo, se ha mostrado de lo más cortante: "Cariño, no ya. Yo estoy hablando de mi vida, no de la vida de los demás. Bueno, ¿y qué hago? Pues es mi primo. Ya le he felicitado hoy por su desfile. Ya está, ahora le veré, le daré dos besos y ya está".