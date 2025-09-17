Terelu Campos aborda todas las polémicas en su 60 cumpleaños

Terelu Campos ha celebrado hoy su 60 cumpleaños en el Jimmy's restaurant de Madrid y allí ha atendido a la prensa muy "feliz" aunque "un poquito nerviosa porque hasta que no vea a todo el mundo sentado y disfrutando no me relajo".

La presentadora de televisión ha asegurado que "ha sido un año un poco raro", pero se lleva "un recuerdo maravilloso de todas las cosas que he podido hacer". Sin más dilación, Terelu se ha enfrentado a las preguntas de los reporteros sobre todas las polémicas que le rodean.

La primera de ellas ha sido la presencia de Carlo Costanzia padre en su cumpleaños. La hermana de Carmen Borrego ha dejado claro que "sé cuál es mi vida personal" y como "él está" en su día a día ha lanzado una pregunta: "¿por qué no le voy a invitar?". Además, ha afirmado que "tengo relación con Carlo" porque "es el abuelo de nuestro nieto".

También se le ha preguntado por Mar Flores y las memorias que publicó la semana pasada, pero ha confesado que "no he leído nada" y que "de ella no voy a hablar" porque "no le gusta que se hable de ella públicamente y yo soy una persona súper respetuosa".

En ese aspecto, Terelu no ha querido decir si ha leído el libro o no, pero ha lanzado la advertencia de que a lo mejor ella escribe otro libro, pero "sobre los hombres" que han pasado por su vida, para el que ya tiene título.

La hija de María Teresa Campos ha hablado de la tensa entrevista que vivió hace unos días con Rocío Flores y está "tranquila" porque cree que "la gran mayoría de los compañeros vieron la situación". Además, ha confesado que "cuando tú no puedes hablar, es muy difícil".

En cuanto a la relación que tiene con Rocío Carrasco actualmente, Terelu ha asegurado que se han malinterpretado sus palabras porque lo que quiso decir es que "en el último año la he visto menos, pero nada más, por circunstancias de trabajo" y ha recalcado que "Rocío es mi hermana, le guste a quien le guste y a quien no le guste, que no le guste".

Sobre su familia, Terelu ha invitado a todos los miembros y estos le han correspondido, pero ha querido comentar ante las cámaras que "no vengo aquí a demostrar nada, yo sé cuál es mi familia y cómo es mi familia".

También ha tenido unas palabras para su hija, de quien está "muy orgullosa" de "cómo se pronuncia, habla y se defiende si la atacan porque no me necesita a mí, lo sabe hacer ella magníficamente". Eso sí, ha confesado que "todo lo que le toque a mí me toca por diez, pero entiendo que tenemos un trabajo público y ella la primera, pero claro que lo sufro".

Por último, Terelu ha tenido unas palabras para su madre, asegurando que "siempre estará conmigo" y lo mucho que le hubiese gustado que "estuviera, aunque conmigo está siempre". 60 años que ha celebrado con todos sus amigos y con un único deseo: "Salud y trabajo".