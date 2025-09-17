Sàmper destaca la "oportunidad" para internacionalizar empresas tras el acuerdo con Mercosur

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha destacado la "oportunidad" que se abre para la internacionalización de las empresas catalanas tras el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa antes de participar en el Consejo Interterritorial de Internacionalización que se celebra este miércoles en València.

Ha subrayado que el acuerdo abre un mercado de 700 millones de personas que suman "casi un 25% del producto interior bruto (PIB) mundial" y que abre otra línea de negociación comercial muy buena, en sus palabras.

Sàmper ha explicado que estos mercados se suman a aquellos que es necesario que las empresas catalanas abran en Asia para que tengan una mejor capacidad de respuesta en el caso de que la economía entre en crisis.

"La economía catalana y española ahora funciona muy bien, pero la economía es cíclica y a lo mejor en 3, 4 o 5 años no va tan bien", ha dicho, y ha añadido que abrir filiales en otros mercados permite que las empresas catalanas, textualmente, puedan solucionar los problemas que puedan tener aquí.