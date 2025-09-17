Rudy Fernández, Villacampa, Pascua y Pesic encabezan la quinta promoción del Salón de la Fama de la FEB

Los ex jugadores españoles de baloncesto Rudy Fernández, Jordi Villacampa, Lucila Pascua y Ana Belén Álvaro, el entrenador Svetislav Pesic, el antiguo árbitro Santiago Fernández y el ex jugador estadounidense de Málaga, Baskonia y Real Madrid Joe Arlauckas, junto al Club Joventut de Badalona y Estudiantes, conforman la quinta promoción del Salón de la Fama de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el diario AS.

La ceremonia de ingreso de estas personalidades en el 'Hall of Fame' del baloncesto español tendrá lugar el jueves 16 de octubre en la Seu Vella de Lleida, la catedral de la ciudad declarada monumento nacional. Allí, las leyendas Rudy Fernández y Jordi Villacampa, del Real Madrid y de Joventut de Badalona, respectivamente, entrarán en el selecto grupo de jugadores que ocupan ese Salón de la Fama, entre los que ya están Juan Carlos Navarro, Pau y Marc Gasol, o José Manuel Calderón, entre otros.

Las dos ex jugadoras españolas que también aparecen entre las agraciadas son Lucila Pascua, subcampeona europea, mundial y olímpica con España; y Ana Belén Álvaro, campeona del primer Eurobasket de la selección femenina en 1993, en la ciudad italiana de Perugia. Otras jugadoras que ya están en ese 'Hall of Fame' son Amaya Valdemoro, Elisa Aguilar, Laia Palau o Marina Ferragut.

En la lista de esta quinta edición también aparece el nombre del ex entrenador del Barcelona y seleccionador serbio hasta hace unos días, Svetislav Pesic, que se une de esta manera a Pedro Ferrándiz, Aíto García Reneses, Pepu Hernández o Moncho Monsalve.

El ex jugador internacional seleccionado este 2025 ha sido el estadounidense Joe Arlauckas, campeón de la Euroliga en 1995 con el Real Madrid y 'MVP' de la Copa del Rey con Baskonia en 1993, que también jugó dos temporadas en el Caja de Ronda, actual Unicaja Málaga. Otros jugadores extranjeros que también son leyendas del baloncesto español son Arvydas Sabonis, Oscar Schmidt, Luis Scola o Audie Norris.

Además, también ha recibido este premio el antiguo árbitro de la liga ACB Santiago Fernández, junto a dos contribuidores, que en este 2025 han sido dos clubes históricos en el baloncesto nacional como Joventut de Badalona y Movistar Estudiantes.

La presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, mostró su entusiasmo por esta nueva edición del 'Hall of Fame', que ya se ha consolidado como "un evento anual de referencia", que sirve para homenajear "a los grandes protagonistas de la historia del baloncesto".

Por su parte, Berni Álvarez, consejero de Deportes de la Generalitat de Cataluña, señaló que "la nueva edición del 'Hall of Fame' en Cataluña es una noticia importante para el deporte catalán". "Forma parte de nuestra apuesta por descentralizar los eventos y competiciones deportivas, para así garantizar que su impacto positivo llega a todo el territorio catalán. Asimismo, la Seu Vella es un sitio emblemático", apuntó.

Por último, Félix Larrosa, alcalde de Lleida, mostró su "honor" por acoger este evento. "Representa mucho más que un reconocimiento a las grandes figuras de este deporte. Es también un hito que sitúa a Lleida en el escenario internacional y nos proyecta como ciudad abierta, moderna y con vocación de capital", concluyó el primer edil.