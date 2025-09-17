Nothing agrega un modo Extra Oscuro, un nuevo panel de uso de IA y un rediseño más "nítido y sofisticado" con OS 4.0

Nothing ha presentado su nueva versión de sistema operativo actualizada Nothing OS 4.0, que ha sido rediseñado con novedades como el Modo Extra Oscuro, la nueva vista emergente para la eficiencia multitarea e introduce un nuevo panel de uso de Inteligencia Artificial (IA).

La tecnológica ha detallado que, basándose en las características principales de la versión actual Nothing OS 3.0, ha refinado su sistema operativo con un diseño más "nítido y sofisticado", con el objetivo de ofrecer a los usuarios una experiencia más "fluida e intuitiva" en sus 'smartphones', eliminando el desorden y adoptando los "estándares unificados y refinados que definen a Nothing".

Esta nueva experiencia llega de la mano de su iteración de sistema operativo Nothing OS 4.0, que ha sido rediseñado para incluir desde componentes estandarizados hasta relojes de pantalla de bloqueo rediseñados, además de una configuración rápida "más limpia".

Concretamente, tal y como ha explicado la compañía en un comunicado en su web, además de su rediseño, OS 4.0 incluye novedades como un nuevo Modo Extra Oscuro, que continúa con la estética oscura característica de la compañía añadiendo líneas más refinadas y mejorando el contraste. Este modo ha sido ideado para reducir la fatiga visual de los usuarios y para ahorrar energía.

También se ha añadido una nueva función de vista emergente, pensada para aumentar la eficiencia a la hora de llevar a cabo múltiples tareas al mismo tiempo, sin interrumpir el flujo de trabajo.

Esta función muestra dos iconos de aplicaciones flotantes abiertas a la vez en la pantalla principal, de manera que, al utilizar una 'app' y deslizar hacia arriba se minimiza rápidamente la ventana utilizada para poder pasar a usar otra aplicación y, al deslizar hacia abajo se vuelve a expandir a pantalla completa.

Siguiendo esta línea, Nothing también ha introducido una optimización de aplicaciones, que mejora el inicio y la ejecución de las tareas en las 'apps' del 'smartphone', aumentando la velocidad, la capacidad de respuesta y la fluidez del sistema.

Otra de las mejoras se ha implementado en la experiencia fotográfica que, de la mano de la tecnología TrueLens Engine, permite una cámara mejorada y una galería "más inteligente", según ha subrayado la compañía. En concreto, Nothing OS 4.0 integra nuevos controles, ajustes preestablecidos para un contenido más creativo y un diseño más intuitivo de la cámara y de la galería.

Por otra parte, la tecnológica también ha anunciado un nuevo panel de uso de IA en Nothing OS 4.0, que "va más allá en la protección de la privacidad" y está diseñado para mantener informado al usuario sobre el uso de la IA en el dispositivo.

La compañía pretende que el comportamiento de la IA sea "más transparente" para los usuarios y, por tanto, que puedan gestionar esta tecnología más fácilmente. Para ello, ofrecerá sugerencias de estado de la IA y los modelos grandes de lenguaje (LLM).

Además, con el nuevo panel de uso, se mantendrá informado al usuario con datos como el tiempo de uso total de funciones de IA durante el mes, así como los modelos concretos utilizados y el porcentaje de uso de cada uno.

Nothing ha detallado que todas estas novedades van acompañadas de mejoras generales, como una pantalla de bloqueo más ágil, ajustes de brillo más nítidos, una conectividad Bluetooth y WiFi más potente y "una estabilidad general mejorada".

Con todo, la compañía liderada por Carl Pei ha detallado que lanzará la versión beta abierta de Nothing OS 4.0 para los 'smartphones' Nothing "próximamente" en su programa de pruebas, que incluirá una vista previa exclusiva de Android 16.