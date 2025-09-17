Muere el directivo José María Castellano, que fue CEO de Inditex y presidió ONO y Novagalicia Banco

El directivo y economista José María Castellano (A Coruña, 1947-2025), que fue consejero delegado de Inditex entre 1997 y 2005, pilotando su salida a Bolsa en mayo de 2001, y posteriormente presidió compañías como ONO, Novagalicia Banco y Greenalia, ha fallecido en la madrugada de este miércoles en Madrid.

Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al directivo, sus restos mortales serán velados en el Tanatorio Parcesa La Paz, donde se celebrará una misa a las 18.00 horas. El funeral tendrá lugar el viernes, día 19 septiembre, a las 20.00 horas en la Iglesia de Santiago de la ciudad vieja de A Coruña.

Castellano era doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Economía financiera y contabilidad en la Universidad de A Coruña y miembro de la Academia de Ciencias Económicas y Financieras.

Con una amplia experiencia como gestor e inversor, fue desde 1985 miembro del consejo de administración de Inditex, grupo del que en 1997 fue nombrado vicepresidente y consejero delegado. Pilotó su exitosa salida a Bolsa el 23 de mayo de 2001 y el inicio de la expansión internacional del grupo textil.

Desde 2008 y hasta su venta a Vodafone en 2014 ostentó la presidencia de la compañía de telecomunicaciones ONO. También fue presidente de Novagalicia Banco desde 2011 hasta su venta por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en enero de 2014, un contexto complicado en el que se produjo el grueso de la reordenación y consolidación del sector de cajas de ahorros.

Asimismo, José María Castellano fue presidente no ejecutivo de la firma de renovables Greenalia, compañía de la que poseía desde junio del 2020 el 6% de las acciones.

También participó en los consejos de administración de empresas como Puig y Esprit, y fue consejero de Bimba y Lola hasta 2025.

Además, fue vicepresidente entre el 2009 y el 2011 del periódico 'La Voz de Galicia', en cuyo consejo de administración participaba desde mayo de 2024.