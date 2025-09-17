Montero afirma que "nunca estuvo mejor la sanidad andaluza" que con PSOE y Bendodo le atribuye de 7.773 sanitarios menos

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles ante el Pleno del Congreso que "nunca estuvo mejor la sanidad andaluza" que con los gobiernos del PSOE-A, mientras que el diputado del PP Elías Bendodo la ha responsabilizado de que, en su etapa como consejera de Salud en Andalucía, hubiera 7.773 profesionales sanitarios "menos" en el sistema público.

En la sesión de control del Pleno del Congreso, Montero ha querido dejar claro que "nunca estuvo mejor la sanidad que en la etapa socialista" en Andalucía: "Sin listas de espera, con citas al médico de familia, por supuesto, antes de 48 horas, e investigación de vanguardia, siendo la comunidad autónoma que saltó a los telediarios por tener los primeros avances biomédicos".

"Los ciudadanos lo recuerdan y por mucho que insistan, mi gestión al frente de la sanidad no se va a olvidar. Es un aval que me acompañará durante mi carrera política", ha sentenciado Montero, que es también secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta en las próximas elecciones autonómicas.

Para Montero, el PP andaluz "se asustó el domingo ante la expresión de los socialistas andaluces arropando" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a ella misma en un mitin en Málaga, y ahora, según ha agregado, Bendodo "intenta quitar importancia a eso que ocurrió, porque están nerviosos".

Asimismo, en relación con el tema de la vivienda, lo ha acusado de tratar de atribuir al ministerio del ramo unas competencias que son exclusivas del Gobierno andaluz, "que no ha hecho nada por la vivienda".

Por su parte, Elías Bendodo ha invitado a Montero a que visite "más a menudo" Andalucía junto a Pedro Sánchez para que se pasee por sus calles y "tome el pulso de qué opina la gente de ustedes dos".

Ha criticado que Montero dijera hace unos días que el socialismo "había dejado en Andalucía una sanidad muy bonita, literal, muy bonita", cuando su "balance" y "aval" como consejera de Salud es de 7.773 profesionales sanitarios "menos" en esta comunidad desde el año 2011 a 2013, como "dice la Cámara de Cuentas".