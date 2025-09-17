Merz llama a Europa a hacer frente a Putin: "Sabotea, espía, asesina"

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha advertido de que los países europeos no deben permitir que sea Rusia quien marque los tiempos y los criterios para un posible acuerdo de paz con Ucrania y ha señalado directamente a su presidente, Vladimir Putin, porque "sabotea, espía, asesina e intenta desestabilizar".

"Putin lleva mucho tiempo poniendo a prueba los límites", ha señalado Merz, que en un discurso ante el Parlamento alemán ha abogado por parar los pies al Kremlin. De lo contrario, el presidente ruso podría sentirse respaldado para "buscar su próximo objetivo" más allá de Ucrania, ha añadido.

Merz ha aludido como prueba de estas aspiraciones la incursión de una veintena de drones rusos en el espacio aérea de Polonia y ha llamado a estar también pendientes de un potencial interés de Rusia para desestabilizar a la sociedad alemana. "No permitiremos que ocurra", ha subrayado.

Berlín, tanto ahora con Merz como en la etapa del socialdemócrata Olaf Scholz, se ha mantenido como un socio clave de Kiev desde el inicio de la invasión rusa en 2022. La semana pasada, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, anunció que Alemania había superado a Estados Unidos como principal suministrador mundial de ayuda militar a Ucrania.