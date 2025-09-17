Agencias

Más de 20 ONG humanitarias reclaman una "acción decisiva" contra Israel tras la declaración del genocidio

Por Newsroom Infobae

Los líderes de más de 20 organizaciones humanitarias que trabajan en la Franja de Gaza han reclamado a la comunidad internacional una "acción decisiva" para presionar a Israel y poner fin a lo que una comisión de investigación independiente de la ONU describió ya el martes como un genocidio.

Con motivo de la inminente reunión en la Asamblea General de Naciones Unidas, los responsables de ONG como Save the Children, Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, el Consejo Noruego para los Refugiados y Oxfam Internacional han unido sus voces para señalar que a estas alturas "la retórica y las medias tintas no bastan" y es necesario recurrir a "todos los instrumentos políticos, económicos y jurídicos" sobre Israel.

En este sentido, han apuntado que la propia ONU marca el Derecho Internacional como piedra angular de la paz y la seguridad en todo el mundo, por lo que dichas obligaciones no son "opcionales". Si los países las entienden como tal, han agregado, "no solo son cómplices, sino que están sentando un peligroso precedente para el futuro".

"Sin duda, la historia juzgará este momento como una prueba para la humanidad. Y estamos fallando. Fallando al pueblo de Gaza, fallando a los rehenes y fallando a nuestro propio imperativo moral colectivo", han lamentado, en un momento en el que la Franja se asoma a "un periodo aún más mortífero" por el endurecimiento de la ofensiva militar israelí.

Más de 65.000 palestinos ya han muerto desde el inicio de la ofensiva, entre ellos más de 20.000 niños, y "Gaza se ha convertido deliberadamente en un lugar inhabitable". Las ONG han recordado que la hambruna es una realidad en un territorio donde las familias se ven abocadas a "comer comida para animales para sobrevivir y hierven hojas para alimentar a sus hijos".

EuropaPress

