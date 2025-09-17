Lavavajillas: el truco definitivo para que las tazas no salgan con charcos de agua en la base

Pocas cosas resultan tan frustrantes como abrir el lavavajillas y encontrarse con que las tazas han quedado llenas de agua en su base cóncava. Ese charco obliga a secarlas a mano, resta comodidad y rompe la promesa de que la máquina lo hace todo por nosotros.

Quien se enfrenta a este problema suele acabar recurriendo a distintos trucos caseros, aunque rara vez dan el resultado esperado. Sin embargo, hay un truco muy sencillo, rápido y recomendado incluso por fabricantes de electrodomésticos -- Siemens lo incluyen en sus guías oficiales de uso -- que sí evita el problema: aprovechar la inclinación de la bandeja superior.

La idea es simple pero efectiva: con un pequeño gesto al colocar las tazas, el agua deja de acumularse en su base y se escurre de manera natural durante el ciclo de secado.

LA CLAVE: INCLINAR LA BANDEJA SUPERIOR

Muchos lavavajillas cuentan con una palanca en los laterales de la bandeja superior que permite regular la altura. Si bajas un nivel uno de los lados, la bandeja quedará ligeramente inclinada.

Gracias a esa inclinación, el agua resbala y no se queda estancada en las bases cóncavas de las tazas, evitando los molestos charcos que suelen aparecer al colocarlas boca abajo de forma plana.

Además de este truco, conviene seguir algunas pautas básicas:

Colocar siempre las tazas boca abajo y ligeramente inclinadas.

Evitar que queden demasiado juntas, para permitir la circulación del aire.

Usar abrillantador con frecuencia, ya que ayuda a que el agua no se adhiera a la cerámica.

OTROS TRUCOS CASEROS QUE AYUDAN

Quienes quieran un secado aún más completo pueden probar con dos gestos sencillos tras el ciclo: abrir la puerta unos minutos y colocar una toalla pequeña en la rendija para que absorba el vapor, o introducir una bayeta de microfibra limpia dentro del lavavajillas durante 15 minutos para que capte la humedad restante.