La Reina Letizia arrasa en clave 'working girl' con un traje azul bebé en su reaparición tras su 53 cumpleaños

Primera aparición de la Reina Letizia tras celebrar este lunes 15 de septiembre su 53 cumpleaños en la más estricta intimidad. Derrochando confidencias y miradas de lo más significativas con el Rey Felipe VI, la Monarca ha deslumbrado en su vuelta a la agenda 'real' tras su cumpleaños, marcado por el primer viaje de Estado a Egipto de sus Majestades, que arranca este martes y se alargará hasta el próximo viernes 19.

En torno a las 12.00 horas, los padres de la Princesa Leonor han sido despedidos con honores en el Pabellón de Estado de la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, antes de coger el avión privado en el que en estos momentos se encuentran volando rumbo a El Cairo, donde disfrutarán de una ceremonia de bienvenida en el Palacio Al-Ittihadiya por parte del presidente egipcio, Al Sisi, y su esposa.

Teniendo en cuenta que le quedaban por delante casi 5 horas de vuelo, la Reina ha tirado de fondo de armario y, en clave 'ejecutiva', ha elegido un estilismo cómodo a la par que elegante, protagonizado por uno de los trajes más favorecedores de su vestidor.

Un dos piezas de Hugo Boss en color azul pálido que le hemos visto en más ocasiones, y que está compuesto por un pantalón fluido de talle alto, y una americana entallada con bolsillos frontales y botonadura en color negro. En sintonía con este detalle, Doña Letizia ha completado su outfit con un top negro de escote recto, salones con tacón tipo kitten, y su infalible bolso Victoria Insignia Satchel de Carolina Herrera -que tiene en varios colores- al tono.

En cuanto a las joyas y el maquillaje, además de su inseparable anillo de Coretterno, su Majestad se ha decantado por unos pequeños aretes dorados apenas apreciables ya que ha optado por llevar su media melena suelta y lisa, con un maquillaje natural que realzaba su belleza y su cutis perfecto tras cumplir 53 años.