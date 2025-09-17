La prima negativa de la OPA de BBVA sobre Sabadell se estrecha al 5,6%, su menor nivel en 11 semanas

La prima negativa de la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell se ha estrechado hasta el entorno del 5,6%, lo que supone su menor nivel en las últimas 11 semanas, de acuerdo con los cálculos realizados por Europa Press.

En concreto, este miércoles, las acciones de Banco Sabadell cotizan hacia las 14.00 horas en el entorno de los 3,2 euros, un 1,87% menos que en la jornada previa. De su lado, BBVA cotizaba en el entorno de los 16,06 euros, un 0,80% por debajo de la víspera.

Esta diferencia en la evolución de las cotizaciones, que se lleva produciendo los tres días de esta semana, ha provocado que la OPA haya revertido parte de la senda negativa en la que lleva inmersa gran parte del año. En todo caso, con los precios de este miércoles, el canje de acciones es negativo para un accionista de Sabadell en términos económicos, aunque el diferencial no era tan estrecho desde el 30 de junio.

De acuerdo con la oferta ajustada por el reparto de dividendos, BBVA ofrece una acción de nueva emisión además de 0,70 céntimos (representando los dividendos repartidos por el banco) por cada 5,5483 acciones de Banco Sabadell.

Con los precios actuales de cotización, un accionista de Sabadell obtendría una minusvalía del 5,66% del valor de sus acciones en caso de que decidiera acudir a la OPA de BBVA.

En todo caso, el resultado final dependerá de a qué nivel coticen ambos títulos en el momento en que se liquide la operación. Esto no se producirá hasta mediados de octubre, después de que se comunique cuántos accionistas han acudido a la OPA.

Desde el rechazo por parte del consejo de administración de Banco Sabadell a la oferta amistosa de BBVA (que posteriormente precipitó el lanzamiento de la OPA), el presidente de BBVA, Carlos Torres, siempre ha venido defendiendo que el banco no tenía intención de subir el precio a pagar por la entidad catalana.

BBVA necesita al menos un 50% de aceptación por parte de los accionistas de Sabadell para que la OPA sea efectiva, aunque se reserva el derecho de desistir de esa condición y quedarse con cualquier porcentaje entre el 30% y el 50%.