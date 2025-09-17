La Policía evita una agresión sexual gracias a las fotos que la víctima envió a su marido

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han conseguido salvar a una mujer de nacionalidad colombiana de una posible agresión sexual gracias a que fue mandando fotos a su marido a través de 'Whatsapp' cuando la llevaban al domicilio en la que estuvo retenida en Moratalaz, han informado fuentes policiales.

En la intervención policial, llevada a cabo el pasado 15 de setiembre, fue detenida la prima del marido de la víctima y un hombre de 73 años.

Los hechos se produjeron cuando la mujer hacía escalada en Madrid para volar a Tenerife tras haber viajado desde Colombia, tal y como ha adelantado 'ABC'. Ese día, la víctima llamó a su marido para informarle de que pernoctaba con una prima, contándole que se había tomado unas copas y que se había empezado a marear.

Su prima junto a otra persona le llevaron a la fuerza a un domicilio.

En el traslado, la mujer fue enviando fotos a su marido, quien se puso en contacto con una patrulla de la Policía Municipal de Madrid de Villa de Vallecas a través de un amigo.

Fue entonces cuando se solicitó colaboración a Policía Nacional para poder localizar al propietario del contrato del teléfono móvil de la persona que se encontraba con la víctima, siendo este, el marido de la prima, con domicilio en Moratalaz. La víctima manifestó a su marido, vía whatsapp, la posibilidad de que en el domicilio donde la tenían retenida, existían armas de fuego.

Agentes de Villa de Vallecas junto con agentes de Moratalaz, se dirigieron al domicilio en cuestión. Una vez en el lugar, se entrevistaron con la prima y un varón de 73 años y estos les permitieron entrar para comprobar que todo iba bien.

Los agentes se encontraron con la víctima retenida, desorientada, con los pantalones y las zapatillas desabrochadas y la camiseta abierta. Se entrevistaron con ella en otra estancia de la casa y esta les manifestó que la habían trasladado en contra de su voluntad.

El varón le había mordido los pechos y le había realizado tocamientos en sus partes íntimas siendo testigo la prima del marido, no evitando estos hechos y permitiéndolos.