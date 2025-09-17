Google ya no permitirá que los desarrolladores deshabiliten los colores temáticos en los íconos de sus 'apps'

Google ya no permitirá que los desarrolladores deshabiliten los colores temáticos en los íconos de sus aplicaciones cuando un usuario escoja un tema, y active la función de Iconos Temáticos, con los próximos cambios en Android y Google Play.

El gigante tecnológico introdujo la función de Iconos Temáticos en Android 13, con el fin de permitir a los usuarios cambiar los colores de los iconos de las aplicaciones para que coincidan con el tema de su sistema.

Esta función es opcional y, para poder implantarla, los desarrolladores tenían que compartir una versión monocromática del icono de su aplicación para que el sistema pudiese adaptarlo a los colores temáticos que escogiera el usuario.

No obstante, muchos de ellos optan por no compartir esta versión del símbolo de su 'app' para mantener la distinción con el resto de iconos, y otros no lo hacían simplemente porque sus diseños involucraban muchos colores y no se adaptaba bien a una versión con un solo color.

Ahora, Google ha decidido acabar con esto y, con los próximos cambios en Android y Google Play, generará automáticamente iconos temáticos para las aplicaciones que aún no tengan una versión monocromática, tal y como ha recogido Android Authority.

En concreto, la compañía tecnológica tomó esta decisión con el lanzamiento de Android 16 QPR2 Beta 1 el pasado mes, con la que el sistema aplica un algoritmo de filtrado de color al icono de la aplicación para mostrarlo en un estilo monocromático para poder integrarlo con el tema que elija cada usuario.

Además, Google ha respaldado este cambio con una modificación del Acuerdo de Distribución para Desarrolladores de Google Play, que los desarrolladores deben aceptar, y al que ha incorporado una nueva cláusula.

"Usted otorga al usuario una licencia no exclusiva, mundial y perpetua para ejecutar, modificar el color o agregar temas a los íconos de su Producto, visualizarlo (incluso con modificaciones de color y tema) y usar el Producto", se afirma en la cláusula 5.3 del acuerdo, como recoge el medio citado.

Google ha comunicado este cambio a los desarrolladores a través de un correo electrónico, al que ha tenido acceso Android Authority, que señala que ha entrado en vigor desde este lunes para nuevas cuentas, mientras que para los desarrolladores existentes se impondrá a partir del próximo 15 de octubre.