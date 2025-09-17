Agencias

Google prueba una app de búsqueda para Windows que encuentra archivos locales y en la web y tiene Google Lens integrado

Por Newsroom Infobae

Google ha lanzado una aplicación de búsqueda experimental para Windows con la que permite localizar archivos en el ordenador del usuario, en su almacenamiento en Drive o incluso en la web.

La 'app' de Google para Windows está diseñada para ayudar a los usuarios a "encontrar lo que necesitan, más rápido", sin que tengan que interrumpir su trabajo ni cambiar de ventana, ya que se activa con un comando (Alt + Espacio).

Esta 'app' abre una barra de búsqueda con la que se pueden localizar archivos guardados en el ordenador de manera local, pero también los que se alojan en el almacenamiento en la nube Google Drive o incluso en la web, como detalla la compañía en su blog oficial.

La barra de búsqueda también integra la búsqueda visual con Google Lens, para seleccionar y buscar lo que se muestra en la pantalla, y la búsqueda más profunda con el modo de IA.

La 'app' de Google para Windows es un experimento que la compañía ha incorporado a Labs y que requiere iniciar sesión en una cuenta personal.

