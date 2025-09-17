El Real Madrid encuentra a su especialista desde los once metros

El Real Madrid tuvo un notable problema en la temporada 2024-2025 con los lanzamientos de penaltis, sin un lanzador claro con Carlo Ancelotti en el banquillo, también provocado por los siete errores desde los once metros el curso pasado en todas las competiciones, hasta que Kylian Mbappé, tras su año de aclimatación, ha asumido la responsabilidad con éxito.

El francés volvió a ser decisivo en el estreno del Real Madrid ante el Olympique de Marsella en la Liga de Campeones, mandando a la red los dos penaltis que les señalaron a favor para completar la primera remontada blanca del curso europeo y evitar un susto inicial en su competición fetiche.

El atacante galo, con 6 goles en los primeros 5 encuentros del presente curso -acumula 57 tantos en la Liga de Campeones, sexto máximo goleador histórico-, se ha erigido ya como el gran líder del equipo merengue, y con ese papel no le cuesta responder a la responsabilidad y tirar del carro, en esta ocasión, lanzando dos penaltis en momentos claves de un encuentro de la envergadura de la Champions.

Este buen momento goleador ayuda a un Mbappé que a estas alturas del año pasado estaba rodeado de dudas. La llegada del delantero francés parecía resolver la incertidumbre sobre el primer lanzador en un Real Madrid que tuvo muchos pretendientes para coger el balón y rematar desde el punto de los once metros. Pero esa no fue la realidad, y el curso 2024-25, incluido el Mundial de Clubes, se saldó con 7 fallos de hasta cuatro lanzadores diferentes.

El propio Mbappé fue protagonista pos su poco consistencia desde los once metros. De hecho, como él mismo confirmó, vivió una semana complicada a finales de noviembre de 2024, cuando falló un penalti ante el Liverpool que significaba el 1-1 en la derrota blanca en Anfield (2-0) y solo siete días después también erró el lanzamiento en San Mamés, en el día en el que tocó fondo y que también habría supuesto el 1-1 de un choque que acabó también con derrota (2-1).

Además, despidió el curso pasado con otro error ante la Real Sociedad en la última jornada, aunque esta vez cazó el rechace de Unai Marrero para anotar. Tres fallos en una decena de lanzamientos totales, una estadística que sorprende en un futbolista que está acostumbrado a tener esta responsabilidad y responder de manera positiva, como demostró en la final del Mundial de 2022, marcando tres penaltis ante Argentina en apenas 40 minutos.

De todos modos, desde su fallo en 'La Catedral', el delantero francés ha sido muy fiable, con siete anotados de ocho intentos, además del que marcó en la tanda de penaltis de los octavos de final de la pasada Champions ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano.

Para Ancelotti, 'Vini' comenzó como primera opción para los penaltis, pero su acierto no fue el esperado, sobre todo, por cuándo llegaron sus fallos. El brasileño lanzó seis penaltis en la 24-25 y erró dos. Uno se lo paró Giorgi Mamardasvhili ante el Valencia CF en el Santiago Bernabéu, dejando escapar un triunfo importante para seguir al FC Barcelona y el otro, aunque el Real Madrid terminó pasando a cuartos de final de la Champions, lo mandó a las nubes en el Riyadh Air Metropolitano.

También probó suerte desde los once metros el centrocampista Jude Bellingham y su compleja mecánica de lanzamiento con ese pequeño salto a una pierna antes de golpear el balón. Y así tuvo dos errores y solo un 50% de acierto. El 'todocampista' inglés mandó al palo su lanzamiento en Mestalla en enero del año pasado, aunque terminó marcando el gol del triunfo por 1-2 en el feudo valencianista.

Y el uruguayo Fede Valverde fue quien protagonizó el último fallo del Real Madrid desde el punto de penalti. Fue en el Mundial de Clubes, en el debut de Xabi Alonso como entrenador del conjunto merengue, que llegó al descuento empatado a uno, y el centrocampista no marcó su lanzamiento y no pudo dar el triunfo a los suyos. En total, 7 fallos de 19 intentos en la 24-25.

Ahora, el Real Madrid parece haber encontrado a su especialista desde los once metros. Mbappé lanzó los dos penaltis ante el Marsella con seguridad, ambos a la derecha del portero con la potencia suficiente para evitar la parada de Gero Rulli, y también marcó el que pitaron a favor ante Osasuna para conseguir el triunfo por la mínima. En otra demostración más de que este curso está fino y tiene los galones necesarios para echarse el equipo a la espalda, también cuando toca marcar una 'pena máxima'.