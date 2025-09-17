El principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann sale de prisión en Alemania

El principal sospechoso de la desaparición en mayo de 2007 de la niña británica Madeleine McCann, el alemán, Christian Bruckner, ha abandonado este miércoles la cárcel de Alemania donde cumplía condena por un caso de violación, sin que pese sobre él ninguna imputación concreta por el 'caso Maddie'.

Bruckner, de 48 años, fue condenado en 2019 por la violación de una mujer estadounidense de 72 años en el año 2005. Los hechos tuvieron lugar en Portugal, el mismo país en que se perdió la pista de Madeleine McCann, de tres años de edad, cuando pasaba unas vacaciones junto a su familia en el Algarve.

Los investigadores alemanes sospechan que Bruckner, que ya había sido condenado por abuso de menores entre 1994 y 2016, también está relacionado con la desaparición de McCann, en base a pruebas que le sitúan en la zona.

Él, sin embargo, siempre lo ha negado y no se ha dictado ninguna imputación al respecto, pese a que se han llevado a cabo sucesivas redadas en la zona de Praia da Luz, la última de ellas el pasado mes de junio.