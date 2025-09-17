El BID aprobó un préstamo de 21 millones para la conservación y restauración forestal en Honduras

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado un préstamos de 25 millones de dólares (21 millones de euros) para contribuir a la conservación y restauración forestal en Honduras, según informó el organismo en un comunicado.

La financiación incluye 15 millones de dólares (12 millones de euros) procedentes del capital ordinario regular y otros 10 millones de dólares (8 millones de euros) en condiciones concesionales.

Este préstamo contempla periodos de amortización de 25 y 40 años, respectivamente, además de un periodo de gracia de 5,5 años, y beneficiará a más de 4.800 personas repartidas entre los departamentos de Atlántida, Colón, Yoro, Olancho y El Paraíso.

Entre las acciones previstas se incluyen asistencia técnica, entrega de paquetes tecnológicos, la restauración de microcuencas, implementación de planes de negocio y emprendimiento, la modernización del sistema de registro y monitoreo forestal y el fortalecimiento para la prevención y gestión del riesgo de incendios forestales.

El proyecto 'Agrobosques Sostenibles y Resilientes', aprobado por el directorio ejecutivo del BID, busca fomentar la adopción de prácticas forestales y agroforestales que incrementen la cobertura forestal, además de impulsar la diversificación de ingresos y el fortalecimiento de la capacidad institucional del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF).