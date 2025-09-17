Economía-Acciona Energía vende su participación del 65% en un parque eólico en Costa Rica a Ecoenergía por 71,4 millones

Acciona Energía ha alcanzado un acuerdo para la venta de su participación del 65% en el parque eólico Chiripa (Costa Rica) a Ecoenergía, socio minoritario que cuenta en la actualidad con el 35% del proyecto.

En concreto, tal y como ha señalado la empresa en un comunicado este miércoles, dicha transacción refleja un valor de empresa (enterprise value) del activo de 80 millones de dólares (71,4 millones de euros) y se completará antes de finales de año, una vez obtenidas las aprobaciones gubernamentales y financieras pertinentes.

Con una potencia instalada de 49,5 megavatios (MW), el parque eólico Chiripa se encuentra en la provincia de Guanacaste y está en operación desde 2015 suministrando "energía limpia" al sistema eléctrico del país a través de un contrato de compraventa de electricidad a largo plazo bajo el esquema 'Build, Operate and Transfer'.

Dicho esquema consiste en un modelo de concesión mediante el cual las empresas promotoras financian, construyen y operan la instalación durante un periodo determinado, al cabo del cual la infraestructura se transfiere al estado. En el caso de Chiripa, la concesión finaliza en 2033 y el activo tiene financiación de proyecto por valor de 50 millones de dólares (44,6 millones de euros).

En este sentido, la energética ha explicado que la transacción supone un "nuevo avance en su estrategia de rotación de activos, dirigida a fortalecer la posición financiera de la compañía mediante la cristalización de valor, al tiempo que pone de relieve el atractivo de sus activos en el mercado".

Por último, Acciona ha destacado que, entre los hitos recientes del plan de rotación de activos, se encuentran la venta de dos carteras de activos hidráulicos en España a Elawan Energy (175MW) y a Endesa (626MW), un acuerdo con Luz del Sur para la venta del parque eólico San Juan de Marcona (136MW) en Perú y otro con Opdenergy para la venta de 440MW eólicos en España.