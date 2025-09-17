easyHotel refuerza su expansión en España con el nombramiento de su primer director de operaciones en el país

easyHotel ha nombrado a Guillermo Burgers Díaz como su primer director de operaciones para España, un cargo de nueva creación que subraya la creciente importancia del país para la compañía. Este nombramiento coincide con el ambicioso plan de expansión de la marca, que posiciona a España como su mercado de mayor crecimiento.

La compañía, conocida por sus alojamientos asequibles y céntricos, ha abierto recientemente hoteles en Madrid y Barcelona, y tiene previstas nuevas aperturas en Valencia y Alicante. Este crecimiento se ve respaldado por un reciente acuerdo de financiación de 29,2 millones de euros con CaixaBank.

Actualmente, el mercado español ya representa el 11% de los ingresos totales de easyHotel, que han crecido un 23% interanual. Esta tendencia al alza confirma el dinamismo de España, impulsado por la fuerte demanda de opciones de alojamiento económico y bien ubicado.

20 AÑOS DE EXPERIENCIA.

Guillermo Burgers Díaz se incorpora a easyHotel con más de 20 años de experiencia en el sector. Ha ocupado puestos de responsabilidad en marcas de prestigio internacional como Hilton, Conrad, AC Marriott y Steigenberger. Su experiencia incluye la gestión de activos inmobiliarios y el liderazgo de equipos, habiendo trabajado también en consultoría para Deloitte, HomeSelect y Azora.

Su perfil multidisciplinar le otorga una visión integral de las operaciones hoteleras, combinando la experiencia internacional con un enfoque en el cliente y el conocimiento del mercado inmobiliario.

La labor de Burgers Díaz se centrará en reforzar las operaciones, mejorar la eficiencia y elevar la experiencia del cliente, garantizando que la compañía mantenga su modelo basado en la sostenibilidad y la accesibilidad.