Dimite el presidente de la Cámara de Representantes de Filipinas en medio de una investigación por corrupción

El presidente de la Cámara de Representantes de Filipinas, Martin Romualdez, ha presentado su dimisión este miércoles después de que su nombre saliera a la luz como parte de un escándalo de corrupción y tan solo dos semanas después de que el presidente del Senado renunciara también al cargo.

Romualdez, que es primo del presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., ha indicado en declaraciones a los diputados que tiene "la conciencia tranquila" y ha apuntado al establecimiento de una nueva comisión de investigación que "hará su trabajo sin que haya interferencias".

Su dimisión ha llegado después de que la opinión pública arremetiera contra algunos políticos y altos cargos por su supuesta participación en una serie de proyectos "fantasma" que han provocado el desvío de fondos supuestamente destinados a la lucha contra el cambio climático, según informaciones recogidas por el diario 'The Philippine Star'.

"Los asuntos que rodean estos proyectos han suscitado dudas sobre mis funciones y sobre las de la institución a la que sirvo", ha aclarado, al tiempo que ha admitido que "cuanto más permanezca en el cargo, más será la presión".

Posteriormente, el diputado Faustino Dy III, conocido como 'Bojie', ha sido elegido sucesor de Romualdez para ocupar el cargo en una votación que no ha contado con oposición alguna.

El presidente filipino anunció el lunes la creación de una comisión para analizar todos estos proyectos, una pesquisa que abordará una década entera de contratos en un intento por paliar la crisis desatada a raíz de los escándalos de corrupción.