Agencias

ChatGPT actualiza la página de personalización para agrupar las instrucciones personalizadas y los recuerdos

Por Newsroom Infobae

Guardar

OpenAI ha anunciado que actualizará la página de personalización de su 'chatbot' de Inteligencia Artificial (IA) ChatGPT, agrupando las instrucciones personalizadas y los recuerdos en un mismo apartado para facilitar la configuración de las conversaciones según las necesidades de los usuarios.

El 'chatbot' dispone de una página de personalización desde la que ofrece distintas opciones para que los usuarios definan cómo quieren que les responda la IA en sus conversaciones, especificando el tono y estilo que debe tener, así como la personalidad.

Ahora, OpenAI ha actualizado esta página de personalización para facilitar las configuraciones de ChatGPT en cuanto a sus interacciones con los usuarios, al unificar la configuración de personalidad, las instrucciones personalizadas y los recuerdos, en una misma pestaña.

Así lo ha detallado el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, en una publicación en la red social X, donde ha especificado que se trata de una actualización que estará disponible para todos los usuarios en los "próximos días".

Con este cambio, los usuarios pueden gestionar de forma sencilla y accesible en una misma página todas las cuestiones relacionadas con cómo interactuar con el 'chatbot', ya que, a las configuraciones de su personalidad, como el estilo de las conversaciones, se le agrega la información que debe recordar del usuario, como su nombre y su profesión.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Lamine Yamal no estará ante el Newcastle y Frenkie De Jong recibe el alta

Lamine Yamal no estará ante

Merz llama a Europa a hacer frente a Putin: "Sabotea, espía, asesina"

Merz llama a Europa a

Rudy Fernández, Valverde, Craviotto y Almudena Cid presentan los nuevos Productos Azules de Decathlon

Rudy Fernández, Valverde, Craviotto y

La OMS alerta de las consecuencias de la dependencia de Europa de médicos y enfermeras formados en el extranjero

Infobae

'Stop Killing Games' alcanza las 1,45 millones de firmas y espera su verificiación para llevar la petición a la UE

Infobae