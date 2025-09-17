Carlo Costanzia Jr, muy enfadado con Mar Flores tras la publicación de sus memorias: "No se hablan"

La polémica envuelve a Mar Flores tras la publicación de sus memorias, 'Mar en calma', el pasado 10 de septiembre. Un libro en el que relata los episodios más dolorosos y complicados de su vida, y en el que además de sincerarse sobre las relaciones que mantuvo con hombres como Fernando Fernández Tapias, Alessandro Lequio, o Cayetano Martínez de Irujo, se abre en canal sobre su turbulento matrimonio con Carlo Costanzia di Costigliole -padre de su hijo Carlo Costanzia-, confesando que fue víctima de maltrato físico y psicológico y revelando vivencias hasta ahora desconocidas, como que 'sustrajo' al niño de la guardería cuando tenía ella la custodia para llevárselo a Italia sin avisarla. Una pesadilla que se alargó durante meses, hasta que gracias a la ayuda del naviero y del ex de Ana Obregón pudo recuperar al pequeño.

En otro de los capítulos, la modelo habla de su complicada relación con su hijo Carlo, reconociendo su distanciamiento y señalando directamente a su exmarido -por el ambiente tóxico en el que se habría criado en Turín- de las adicciones, depresiones y ansiedad que el novio de Alejandra Rubio sufrió durante años. También asegura que fue ella quien más luchó por sacar a su hijo de la cárcel tras su condena por un delito de estafa agravada, apuntando que todo eso ha quedado atrás y que espera que su nieto -Carlo, nacido en diciembre de 2024- sea el cordón umbilical que le vuelva a unir a su primogénito, al que confiesa que quiere muchísimo.

Revelaciones que no habrían hecho ninguna gracia al yerno de Terelu Campos tanto por lo que cuenta sobre él como por lo que narra sobre su padre -al que está muy unido-, provocando que su relación con Mar, que había mejorado mucho en los últimos meses, esté practicamente rota.

"No se hablan" asegura la revista 'Semana' este miércoles, desvelando que a raíz de leer las memorias de su madre Carlo habría intentado cancelar el contrato que tenía para participar como pareja de la modelo en el nuevo programa de TVE, 'Decomasters': "Ha tenido duras negociaciones para echar atrás el contrato porque no quería participar con su madre en este programa. No quiere trabajar con su madre, ni verla siquiera", apunta la publicación.

No lo ha conseguido, y Mar y su hijo se encuentran inmersos en el rodaje del concurso junto a otros rostros conocidos como Isa Pantoja y Asraf, Samantha Vallejo-Nágera, María Zurita, Antonia Dell'Atte, Eduardo Navarrete, o la Terremoto de Alcorcón. Eso sí, evidenciando su distanciamiento no se han dejado ver juntos en ningún momento durante la grabación, que Carlo abandonaba muy serio y en solitario a última hora de la tarde de este martes tras salir a la luz su enfado con su madre.

Manteniendo la calma a pesar del complicado trance que está viviendo tras la publicación de las memorias de la modelo, el novio de Alejandra Rubio ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa y ha evitado aclarar qué hay de cierto en que su relación con Mar está actualmente rota y que incluso intentó romper el contrato con 'Decomasters' para no coincidir con ella.

Dejando en el aire cómo se encuentra y si ha hablado con su madre, Carlo tampoco ha revelado qué hay de cierto en que su padre va a demandar a la modelo por sus duras acusaciones, y que se estaría planteando sentarse en un plató de televisión para responder a lo que su exmujer cuenta en su libro.