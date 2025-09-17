Ayuso carga contra un Gobierno que usa "kale borroka para mantenerse en el poder" bajo "supuestas causas humanitarias"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este miércoles contra un Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, que utiliza "la kale borroka para mantenerse en el poder", tras las últimas protestas propalestinas durante La Vuelta Ciclista, bajo el manto de "supuestas causas humanitarias".

Así lo ha expresado tras el Consejo de Gobierno, que se ha celebrado en Alcalá de Henares, donde ha alertado de la "pérdida de legitimidad inédita" del Estado con un Ejecutivo que "blanquea a Hamás" y que "demoniza a la única democracia de todo Oriente Próximo" y que "está glorificando a regímenes que no tendrían ningún escrúpulo en encarcelar, torturar o asesinar a quienes aquí agitan banderas palestinas o de cualquier signo".

El Consejo de Gobierno ha analizado el "boicot revolucionario con la complicidad del Gobierno central" y del delegado, Francisco Martín, con unas protestas que obligaron a cancelar la última etapa de la vuelta, todo ello "jaleado desde la propia Moncloa, atentando contra los intereses no solo de Madrid, sino de sus ciudadanos, de sus ciudadanas".

"Intentando pisotear el trabajo de tanta gente de bien que todos los días trabaja y se esfuerza en Madrid para que hoy seamos esa capital internacional del deporte y de los grandes eventos. Pero esto no importa. No desde luego para aquellos que solo viven de jalear y de amar a la kale borroka", ha censurado Díaz Ayuso.

Por ello, ha informado de que los daños ocasionados van a ser analizados porque se trata de una situación "gravísima" que afecta "de lleno al Estado de Derecho, a la dignidad institucional y, por supuesto, a la imagen de Madrid y de España".