Aumentan a más de 65.000 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este miércoles que más de 65.000 palestinos han muerto a causa de la ofensiva desatada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos cerca de un centenar durante el último día.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha especificado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que durante el último día se han confirmado 98 muertos y 385 heridos, con lo que las cifras totales desde el inicio de la ofensiva ascienden a 65.062 fallecidos y 165.697 heridos.

También ha indicado que entre los muertos durante la última jornada figuran siete palestinos tiroteados por las tropas de Israel cuando intentaban obtener ayuda, con lo que el número de fallecidos por estos incidentes aumenta a 2.504, con 18.381 heridos.

Por otra parte, ha señalado que cuatro personas han fallecido por hambre o desnutrición, incluidos 146 niños. Al menos 154 personas han muerto, entre ellos 31 niños, por esta misma causa desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara en agosto el norte de la Franja como una zona de hambruna.

Asimismo, ha agregado que 12.511 personas han muerto y 53.656 han resultado heridas desde el 18 de marzo, fecha en la que el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y reinició sus ataques contra el enclave palestino, si bien advierte de que el número puede ser mayor por la presencia de cuerpos bajo los escombros de los bombardeos.