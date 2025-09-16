Zurich Seguros seguirá dando nombre a la Zurich Marató Barcelona

La Zurich Marató Barcelona ha anunciado este martes que Zurich Seguros seguirá un año más dando nombre y siendo el patrocinador principal del maratón popular, continuando con su apoyo al crecimiento internacional del evento y promoviendo iniciativas de salud mental y sostenibilidad entre los corredores.

"Zurich Seguros seguirá apoyando a la Zurich Marató Barcelona y ha renovado un año más como 'title sponsor' de la prueba. Este acuerdo refuerza el compromiso de la compañía con el 'running' y con la ciudad, que cada año reúne a miles de corredores para disfrutar de sus 42,195 kilómetros", ha anunciado la organización de la prueba en un comunicado.

Zurich Seguros es el patrocinador principal de la Marató de Barcelona desde 2012. Durante más de una década, la compañía ha acompañado algunos de los hitos más relevantes de la prueba, como el notable crecimiento de la participación internacional o la consolidación de la Zurich Marató Barcelona entre las grandes maratones europeas.

Esta renovación forma parte del circuito 'Las 5 Grandes de Zurich' (Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla y San Sebastián) siendo el único circuito nacional que reúne los maratones más importantes que se disputan en España.

Gracias a este acuerdo Zurich Seguros reafirma su posición como la marca que más impulsa el 'running' en España. Un compromiso que nace de su propósito de proteger a las personas, animándolas a cuidarse más, mantenerse activas y adoptar hábitos sostenibles.

"Desde Zurich, celebramos seguir creciendo junto a la Marató de Barcelona, consolidando un evento que se supera año tras año. Nuestro objetivo para las próximas ediciones es superar los 30.000 corredores y, al mismo tiempo, seguir innovando y mejorando la experiencia para todos los participantes que hacen de Barcelona un escenario único de emoción y superación", aseguró la directora de cliente en España y Europa de Zurich Seguros, Silvia Heras.

Mientras que el director de assets de RPM Sports, Cristian Llorens, ha destacado el apoyo y los valores en común. "Contar con el apoyo de Zurich desde hace más de una década ha sido clave para consolidar la Zurich Marató Barcelona como una de las grandes maratones europeas. Compartimos valores como el compromiso con la salud, la sostenibilidad y la superación personal", explicó.