Xiaomi añade una pantalla secundaria a Xiaomi 17 Pro

Por Newsroom Infobae

Xiaomi ha incorporado una pantalla secundaria en la serie Xiaomi 17 Pro, con la que introduce nuevas formas de interaccionar con el smartphone.

La compañía china se prepara para presentar su nueva serie de 'smartphones' buque insignia durante este mes. Sin embargo, no se tratará de Xiaomi 16, como correspondería teniendo en cuenta que la última presentada es la serie Xiaomi 15.

En su lugar, ha optado por saltarse numéricamente una generación, lo que significa que la nueva serie será la Xiaomi 17. Este no será el único cambio que la compañía ha introducido en sus nuevos dispositivos.

Los modelos más avanzados, que se enmarcan en la serie Xiaomi 17 Pro, llegarán con una pantalla secundaria en la parte trasera, ubicada en el mismo módulo de la cámara, como ha mostrado el presidente de Xiaomi, Lu Weibing, en una nueva publicación compartida en Weibo.

Con esta pantalla, además, Xiaomi habilita una nueva forma de interactuar con el smartphone.

