Vox tilda de "cortina de humo" que España no participe en Eurovisión: "Ni música ni deporte tienen que ver con política"

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha calificado de "cortina de humo" del Gobierno que España no participe en el festival de Eurovisión si está Israel.

"Ni la música ni el deporte tienen nada que ver, afortunadamente, con la política. Ojalá la política aprendiera más del deporte y de los valores del deporte, del sacrificio, de la entrega y del servicio, que es lo que tendría que hacer este Gobierno", ha señalado este martes Millán en rueda de prensa en la Cámara Baja.

En este sentido, ha advertido de que es "todo humo" y ha pedido "no entrar al trapo de Sánchez" porque, en sus palabras, el presidente del Gobierno "está utilizando esto como una cortina de humo y utiliza a las víctimas de Gaza como escudos humanos para no hablar de su corrupción".

Vox, según ha indicado Millán, no va a participar "del desvío del foco mediático que pretende Sánchez para que no se hable de que el hermano del presidente del Gobierno vivía oculto, escondido en la Moncloa, fingiendo pagar impuestos cuando lo estaba haciendo en Portugal".

"Lo que hace el presidente del Gobierno es coger estas causas y valerse de estos asuntos que son lamentables para hacer populismo y utilizarlos como cortina de humo y nosotros no vamos a participar de eso, no vamos a entrar al trapo y vamos a seguir señalando al número uno de la trama", ha recalcado.

Para la diputada de Vox, la estrategia del Ejecutivo con la no participación de España en Eurovisión "es politizarlo absolutamente todo, etiquetarlo absolutamente todo": "Si no estás de un lado, estás del otro, y si no, no eres merecedor y vas a recibir el repudio del Gobierno".

"Estamos ante una cortina de humo, ellos tienen la necesidad de andar enfrentando continuamente o estás en mi bando o estás en el de enfrente o dices lo que yo quiero o estás absolutamente desterrado o compartes mis políticas o vas a ser perseguido civilmente", ha avisado Millán.