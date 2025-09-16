Vox propone prohibir el velo islámico "en todos los edificios públicos riojanos" para defender la "identidad española"

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Ángel Alda, ante la polémica suscitada en el IES Sagasta al prohibir a algunas alumnas acudir con el velo islámico, ha anunciado que, a través de una Proposición No de Ley, va a reclamar la prohibición del velo islámico "en todos los edificios y espacios públicos" para defender la identidad española "ante la invasión musulmana", por "ser contrario a los derechos fundamentales de las mujeres e incompatible con nuestro modo de vida".

Alda ha señalado que el consejero de Educación, Alberto Galiana, "ha dado un patinazo por no hacer caso a VOX cuando le alertamos del riesgo de no tomar medidas frente a la sumisión al islam radical", tras rechazar el Partido Popular en el Parlamento el pasado 22 de mayo la supresión del programa para la enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí.

El portavoz de VOX ha señalado que Galiana "ha favorecido la consolidación de un modelo injusto, que, en vez de promover la igualdad entre todos los escolares riojanos, ha alumbrado diecinueve reglamentos de organización y funcionamiento distintos, tantos como institutos de Educación Secundaria hay". Por ello, va a pedir al Gobierno del Partido Popular en el pleno de este jueves "que proteja a los riojanos de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfrazada a veces como religión".

En concreto, VOX quiere declarar que el velo islámico "atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres y es incompatible con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres", así como promover su prohibición "en todos los edificios y espacios públicos", incluyendo los institutos; endurecer las sanciones por realizar prácticas islámicas que atacan la dignidad de las mujeres y "garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, la integración cultural y el respeto por las tradiciones propias de España".

MEDIDAS CONTRA LAS INUNDACIONES

Por otra parte, ha explicado que VOX también defenderá otra proposición no de ley en el pleno del Parlamento de este jueves, con la finalidad de que el Gobierno del Partido Popular adopte medidas preventivas contra las inundaciones "para evitar situaciones como las vividas en la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024". En este sentido, ha asegurado que "no es suficiente" el Plan Especial de Protección Civil ante inundaciones, elaborado en 2019, y ha propuesto "medidas de carácter preventivo".

El portavoz de VOX ha enunciado la elaboración de un proyecto director de encauzamiento de ramblas, tramos urbanos, cauces y barrancos de alto riesgo de inundación, así como la de un plan de prevención y gestión territorial de riesgos de inundación y la aprobación de un paquete de medidas en materia de protección de núcleos urbanos frente a posibles inundaciones, ya que en La Rioja "hay unas 1.500 viviendas en zonas donde una avenida puede producir graves daños".