Von der Leyen promete "intervenir con financiación" para culminar la integración energética de la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha comprometido este martes a "intervenir con financiación cuando sea necesario" para eliminar los "cuellos de botella críticos de la infraestructura energética" de la UE, entre los que ha mencionado la interconexión entre Francia y España.

"Nuestros precios energéticos siguen siendo demasiado elevados, demasiado volátiles y demasiado dispares en toda Europa", ha apuntado la líder alemana durante su intervención en la conferencia 'Un año después del informe Draghi' en Bruselas.

Von der Leyen ha explicado que "en algunos Estados miembro, la electricidad cuesta tres veces más que en otros", aunque "muchos picos de precios podrían evitarse si la energía pudiera fluir más libremente hacia donde se necesita".

No obstante, ha lamentado que "las redes nacionales siguen sin estar bien integradas" y que "con demasiada frecuencia" la UE "carece de los interconectores necesarios o no hace un uso eficiente de los que tiene".

Además, pese a que ha destacado que "muchos proyectos ya están avanzando", como es el caso de la interconexión a través del Golfo de Vizcaya, para duplicar la capacidad entre Francia y España, los objetivos mínimos de interconexión entre ambos países están actualmente están por debajo del 3%, lejos de los objetivos del 10% y el 15% para 2020 y 2030.

Para suplir estas carencias, Von der Leyen ya avanzó la semana pasada en su discurso ante el pleno del Parlamento Europeo que propondrá un paquete de redes y una nueva iniciativa de autopistas energéticas que se centrará en ocho cuellos de botella críticos de la infraestructura energética, "desde los Pirineos hasta el gasoducto transbalcánico".

"Eliminaremos estos cuellos de botella uno por uno. E intervendremos con financiación cuando sea necesario", ha remachado este martes la presidenta de la Comisión.