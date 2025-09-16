Agencias

Un tribunal de Kenia emite orden de arresto contra un militar británico por el asesinato de una mujer en 2012

Por Newsroom Infobae

El Tribunal Superior de Kenia ha accedido este martes a emitir una orden de arresto contra un militar británico vinculado al asesinato de una mujer keniana de 21 años, en un caso que se remonta a hace más de una década.

"La búsqueda de justicia para Agnes Wanjiru, una joven madre brutalmente asesinada en Nayuki hace más de una década, ha cobrado un nuevo impulso después de que la Fiscalía haya obtenido una orden de arresto contra un ciudadano británico sospechoso del crimen", reza un comunicado del Ministerio Público.

La Fiscalía General había indicado que las pruebas reunidas vinculan al sospechoso con el asesinato, por lo que había solicitado una orden de arresto para "allanar el camino a los procedimientos de extradición". El juez Alexander Muteti ha accedido así a la solicitud, alegando que el asesinato es un delito extraditable y que existe causa probable para presentar cargos por asesinato contra el acusado.

Wanjiru, madre de un bebé de cuatro meses, desapareció en marzo de 2012 después de que la vieran saliendo de un bar con militares británicos. Casi tres meses después, encontraron su cuerpo en las aguas residuales de un hotel. Su caso desató indignación nacional y un llamamiento a la rendición de cuentas.

Hace dos años, la Asamblea Nacional de Kenia aprobó un acuerdo de cooperación en materia de defensa con Reino Unido que incluía la modificación de una enmienda que permitía juzgar crímenes de soldados británicos cometidos contra ciudadanos kenianos.

EuropaPress

