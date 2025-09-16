Agencias

Trump retira las restricciones de visados a Hungría en un nuevo gesto a Orbán

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Gobierno de Estados Unidos ha suavizado de nuevo las normativas de visado para ciudadanos húngaros, con una reforma que revierte las medidas adoptadas por la Administración de Joe Biden y que representa un nuevo gesto político del actual presidente norteamericano, Donald Trump, a su aliado Viktor Orbán.

El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos ha anunciado este martes que los visados a los húngaros recuperarán el periodo de validez de dos años, el doble que en la actualidad, y permitirán múltiples entradas a territorio estadounidense y no sólo una.

Los cambios entrarán en vigor el 20 de septiembre y, según la secretaria adjunta de Seguridad Interior, Tricia McLaughlin, reconocen que las autoridades de Hungría han respondido a los requisitos de seguridad planteados desde Washington.

"Al igual que el presidente Trump, el primer ministro Orbán está comprometido con mantener seguras las fronteras y vigilar quién entra en su país", ha resaltado McLaughlin, en un comunicado en el que ha subrayado también la "fuerte alianza de seguridad" entre los dos países.

En este sentido, ha afirmado que "cuando las naciones protegen sus fronteras, hacen de todo el mundo un lugar más seguro", por lo que "deberían ser recompensados".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

D-Link presenta nuevos 'switches' Multi-Gigabit con puertos 2.5G para evitar cuellos de botella en las redes de empresas

D-Link presenta nuevos 'switches' Multi-Gigabit

Ecuador declara el estado de excepción en 7 provincias por las protestas contra el fin del subsidio al diésel

Ecuador declara el estado de

CCOO y UGT defenderán una estrategia sindical unitaria para subir SMI, rebajar jornada y reformar el despido

CCOO y UGT defenderán una

(Previa) España busca ante Ucrania el billete a 'semis' en la vuelta de Paula Badosa

(Previa) España busca ante Ucrania

Más de 10.300 presos continúan fugados tras las protestas en Nepal

Más de 10.300 presos continúan