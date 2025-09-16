Agencias

Trump pide al 'New York Times' más de 12.700 millones de euros en una demanda por difamación y calumnias

Por Newsroom Infobae

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado en la madrugada de este martes una demanda por difamación y calumnia por valor de 15.000 millones de dólares (más de 12.700 millones de euros) contra el diario 'The New York Times', que ha tachado de haberse convertido en "vocero" del Partido Demócrata.

"El 'Times' lleva décadas mintiendo sobre vuestro presidente favorito (¡YO!), mi familia, mi negocio, el movimiento America First, MAGA (las siglas de su eslogan Make America Great Again) y nuestra nación en su conjunto", ha afirmado Trump en su red social, Truth Social, en una publicación en la que se ha mostrado "orgulloso de hacer responsable a este 'trapo' que antes era respetado".

El inquilino de la Casa Blanca ha acusado asimismo al afamado diario de ejecutar "la mayor contribución ilegal a una campaña electoral de la historia", destacando su respaldo en portada a la candidatura presidencial de la exvicepresidenta demócrata Kamala Harris, y ha descrito al medio como "uno de los peores y más degenerados periódicos de la historia" de Estados Unidos.

"Se ha permitido al New York Times mentir, difamar y calumniarme libremente durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba ya!", ha subrayado el mandatario republicano, que ha comparado su demanda con las interpuestas contra 60 Minutes, CBS y Paramount, en julio, y contra ABC y el presentador George Stephanopoulos, en diciembre de 2024.

