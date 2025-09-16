Tomás Fernández toma como posesión como director del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia

Tomás Fernández Villazala (León, 1970) ha tomado posesión como director del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe)Fernández sustituye en el cargo a Karoline Fernández de la Hoz, quien ha ejercido esta responsabilidad desde 2015.

Tomás Fernández, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y graduado en Psicología y Criminología, es funcionario de la Guardia Civil con el rango de comandante. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Fernández aporta "una visión integral y multidisciplinar en la lucha contra los delitos de odio en España, combinando su experiencia académica con la gestión y liderazgo de políticas públicas, formación y estrategias de prevención".

Ha destacado, asimismo, sus contribuciones en la elaboración de manuales y protocolos pioneros para la identificación, registro y abordaje de incidentes racistas y xenófobos, logrando que España sea referente europeo en la recogida de datos y análisis sobre estos delitos.

Hasta ser nombrado director del Oberaxe, Tomás Fernández ocupaba el cargo de jefe de Servicio en la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD) del Ministerio del Interior, organismo donde participó en su puesta en marcha en 2017. Actualmente desempeñaba funciones de dirección técnica, coordinación interinstitucional y supervisión de actividades formativas, preventivas y de respuesta frente a los delitos de odio, además de liderar proyectos de sensibilización, planes de acción y relaciones con entidades como la Federación Española de Municipios y Provincias y la Unión Europea.

Desde su puesto en la ONDOD, Fernández Villazala ha tenido una colaboración estrecha e interinstitucional en estos últimos años con el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), especialmente en formación, proyectos y desarrollo de estrategias contra los delitos de odio.

Su trabajo ha sido reconocido a nivel europeo, participando como experto en redes internacionales y proyectos de cooperación para fortalecer la asistencia a víctimas y compartir buenas prácticas en la lucha contra el odio y la intolerancia.

Con este nombramiento, el Oberaxe quiere afianzar su papel como actor clave en la promoción del principio de igualdad de trato y no discriminación, y prevención y lucha contra el racismo y la xenofobia. Considera que en un momento donde el seguimiento de los mensajes de odio en redes sociales, a partir del trabajo diario de monitorización, "adquiere una especial relevancia" gracias al nuevo Sistema FARO (Filtrado y Análisis de Odio en las Redes Sociales), una innovadora metodología diseñada para la identificación y el análisis a tiempo real de los contenidos de discurso de odio con motivaciones racistas, xenófobas, islamófobas, antisemitas y antigitanas en las principales redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X (antes Twitter), cedida por LALIGA en virtud del acuerdo de colaboración suscrito el pasado año.