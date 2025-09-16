Spencer Tunick retratará a más de 2.000 personas desnudas este sábado en Granada con su proyecto 'Retrato Alhambra 1925'

El artista neoyorquino Spencer Tunick ya ha conseguido que cerca de 2.000 voluntarios se hayan registrado para participar en una instalación multitudinaria en un olivar granadino. Tunick les retratará desnudos este sábado 20 de septiembre.

Aunque la inscripción sigue abierta en www.retratoalhambra1925.com, el artista ya ha conseguido un buen número de personas que formarán parte de este proyecto con motivo del centenario de la marca de cervezas Alhambra, 'Retrato Alhambra 1925'. Así, el artista les bañará íntegramente en pintura corporal

La mayoría de los participantes son de origen español y británico, pero también se han registrado personas de toda Europa, incluso norteamericanos, mexicanos y argentinos. "A la mayoría les mueve vivir algo único y su amor por el arte y la cultura e incluso algunos ya han participado en anteriores instalaciones del artista", explica Alhambra en un comunicado.

En julio, Tunick explicaba en una entrevista con Europa Press que trabajar con el desnudo en el espacio público es "como una explosión de vida que se enfrenta a sociedades conservadoras".

Tunick ha estado trabajando en este concepto desde 2010, buscando el tono perfecto de verde que "corresponda con el color de los muros de la Alhambra". El artista ha elegido como ubicación para la instalación un olivar a las afueras de Granada, una idea que surgió durante un viaje en furgoneta desde Madrid hacia Granada, donde le sorprendió el apagón que dejo a España sin luz ni comunicaciones el pasado 28 de abril.

"Estaba explorando lugares en Granada para hacer la instalación, y mientras conducía vi unas montañas hermosas llenas de olivos, y todos estaban alineados como una banda de música. Era como una banda o una fila de personas esperando entrar a un evento deportivo, o incluso como una pintura de Piet Mondrian. Era tan surrealista que los olivos me recordaban a personas", relata.

No es la primera ocasión en la que el artista trabaja en España, ya que ha desarrollado su arte en Valencia, San Sebastián y Barcelona. En ese sentido, ha asegurado que Valencia ha sido la ciudad "más difícil" debido a que le costó reunir participantes.

El artista neoyorquino explicaba que no contrata a profesionales porque "es un intercambio". "Necesitaría ser Jeff Bezos o Elon Musk para pagar a todos esos modelos profesionales. Por eso me encanta trabajar con gente que no es profesional", comentaba entre risas, antes de agradecer el apoyo de cervezas Alhambra para llevar a cabo esta acción. "La organización me está dando un regalo con su apoyo", remarcó..

"Los modelos profesionales tienden a posar demasiado y a hacer todas estas posiciones raras a las que no estoy acostumbrado, y a mí me gustan las posiciones muy simples", agregaba.

Tunick comprende que la gente sea "tímida" a la hora de posar ante una iniciativa de este tipo, pero cree que al estar cubiertos con pintura corporal de color verde "se pueden sentir más libres y pierdan el miedo", dijo antes de recordar que en una de sus acciones participó un jefe de policía.

"Trato de animar y levantar el espíritu de la gente hasta el punto en el que quieran moverse en una dirección determinada, generando mucha camaradería entre los participantes", afirmó entonces.