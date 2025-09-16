Agencias

Simeone también pierde a Julián Álvarez y Johnny Cardoso para la visita a Anfield

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, no podrá contar tampoco este miércoles para el estreno en la Liga de Campeones ante el Liverpool FC inglés en Anfield con el delantero argentino Julián Álvarez y el centrocampista estadounidense Johnny Cardoso.

Según informó este martes el club rojiblanco, 'La Araña' no pudo entrar en la lista de convocados del técnico colchonero "debido a las molestias que le obligaron a abandonar el terreno de juego en el partido ante el Villarreal", mientras que el americano es baja "por un esguince en el tobillo izquierdo sufrido durante el entrenamiento de este lunes".

Ambos se unen en la enfermería a los centrocampistas Álex Baena y Thiago Almada y al defensa José María Giménez para esta visita al campeón de la Premier League inglesa, aunque la buena noticia es que entraron en la lista los defensas Robin Le Norman y David Hancko y el extremo Nico González, que habían acabado 'tocados' el pasado sábado. Las novedades en la lista son los canteranos Taufik Seidu y Rayane Belaid.

La lista de convocados es la formada por Jan Oblak, Juan Musso y Salvi Esquivel como porteros, Clément Lenglet, David Hancko, Robin Le Normand, Nahuel Molina, Matteo Ruggeri, Javi Galán y Marc Pubill como defensas, Koke Resurrección, Marcos Llorente, Conor Gallagher, Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Taufik Seidu y Rayane Belaid como centrocampistas, y Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Giacomo Raspadori, Nicolás González y Carlos Martín como delanteros.

No convocados: José María Giménez Álex Baena Thiago Almada

