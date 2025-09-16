Rusia bombardea una universidad en la ciudad ucraniana de Járkov

Al menos cuatro personas han resultado heridas por un bombardeo ruso que ha alcanzado este martes un edificio de la Universidad Nacional de Farmacia en Járkov, en el este de Ucrania, según el alcalde local, Igor Terejov.

Los vídeos difundidos por las propias autoridades muestran el impacto de lo que parece ser un dron sobre la zona. El alcalde ha confirmado graves daños estructurales en el edificio, considerado "un monumento arquitectónico".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha condenado este ataque vinculándolo con una ofensiva prácticamente constante de las fuerzas rusas y ha aprovechado para volver a reclamar "sanciones contundentes" contra Moscú, también mediante la imposición de aranceles.

"La única razón por la que Rusia puede permitirse esto es porque no siente dolor. Hasta que Rusia no sienta pérdidas verdaderamente significativas, especialmente económicas, seguirá evitando la diplomacia y terminar la guerra", ha lamentado en redes sociales.