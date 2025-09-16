Riu presenta en México su estrategia de sostenibilidad con una inversión de 5,1 millones en la última década

Riu Hotels & Resorts ha presentado en Cancún, México, su estrategia de sostenibilidad 'Proudly Committed', en un evento que reunió a más de 100 invitados, incluyendo autoridades gubernamentales, organizaciones sociales y medios de comunicación.

La directora ejecutiva de la cadena, Naomi Riu, lideró la presentación, detallando las acciones de la compañía en materia de inversión social y los avances de su plan global de sostenibilidad.

Durante su discurso, destacó la inversión social de la cadena, que ha crecido de 18.000 dólares (15.313 euros) en 2015 a casi un millón de dólares en 2024 (850 millones de euros), sumando un total de casi 6 millones de dólares (5,1 millones de euros) en la última década.

Riu hizo hincapié en el compromiso de la empresa con la biodiversidad -a través de la protección de especies en peligro y la restauración de corales- y con las comunidades locales, especialmente con proyectos de apoyo a la infancia.

El evento, celebrado en el hotel Riu Caribe, contó con la presencia de destacadas personalidades, como el secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto. En representación de la gobernadora Mara Lezama, Cueto agradeció a Riu su "incansable compromiso con el Caribe mexicano", destacando que "el turismo responsable no solo fomenta el crecimiento económico, sino también el bienestar de nuestras comunidades y la preservación de nuestro paraíso natural".

Las directoras del área de RSC de Riu, Catalina Alemany y Alma Tesillos, presentaron los resultados de las acciones de la cadena en los últimos diez años, abarcando tres ejes clave: la comunidad local, la infancia y la biodiversidad. Desde la implementación de la estrategia 'Proudly Committed' en 2024, la compañía ha consolidado 60 iniciativas a nivel mundial.

Actualmente, la inversión social de Riu en México representa el 29% del total global de la cadena, con un incremento del 143% entre 2019 y 2024, pasando de 1,3 millones de euros a poco más de 3 millones. La hotelera apoya a 17 organizaciones aliadas y lleva a cabo 19 actuaciones en destinos como Mazatlán, Los Cabos, Nayarit, Guadalajara y Quintana Roo.

Durante el evento, se reconoció la labor de estas organizaciones, incluyendo a la Fundación Aitana, Oceanus, Save The Children México y ECPAT, con la que Riu colabora en la lucha contra la trata de niñas, niños y adolescentes en el sector turístico.