(Previa) España busca ante Ucrania el billete a 'semis' en la vuelta de Paula Badosa

La selección española femenina de tenis se enfrenta este miércoles, a partir de las 11.00 horas, a Ucrania en los cuartos de final de la Billie Jean King Cup, eliminatoria que se disputa en Shenzhen (China) y en la que se producirá el regreso de Paula Badosa, tenista número del equipo español y que intentará liderar el pase a semifinales en su vuelta a las pistas tras más de dos meses lesionada.

La jugadora catalana, actual número 20 del mundo, es la principal novedad de la lista de la capitana Carla Suárez, tras recuperarse de una lesión en el psoas que no le ha permitido jugar desde Wimbledon. El resto de la lista la completan Jéssica Bouzas (50), Cristina Bucsa (62), Aliona Bolsova (122) y Leyre Romero (125), quien ha entrado en sustitución de Nuria Párrizas (144) por lesión en el Abierto de Estados Unidos.

Con el objetivo de volver a semifinales de la competición 17 años después, España se medirá a Ucrania, que está liderada por Elina Svitolina y Marta Kostyuk, números 13 y 26 del mundo, respectivamente. "Seguro que va a ser un enfrentamiento muy duro. Tienen muy buenas jugadoras individuales, pero también un buen dobles", advirtió Carla Suárez en la previa de la eliminatoria.

Especialmente importantes serán los dos encuentros de individuales que abrirán el enfrentamiento, con un partido de dobles en caso que haga falta para decidir la eliminatoria. La presencia de Svitolina y Kostyuk convierte a Ucrania en un rival complicado, pero España podrá contar con Badosa y Bouzas, quien llega en el mejor momento de su carrera.

La jugadora gallega fue clave en la clasificación para estas finales, venciendo sus duelos de individuales en la fase de grupos ante Brasil y República Checa. También fue destacado el protagonismo de Bucsa, quien cerró la eliminatoria frente a la selección brasileña y que viene de hacer un gran Abierto de los Estados Unidos, donde cayó en octavos de final frente a la postre campeona del torneo Aryna Sabalenka.

En caso de lograr el pase a semifinales, España se medirá al ganador del duelo entre Italia y China, vigentes campeonas y anfitrionas del torneo, respectivamente. Aunque primero la selección liderada por Carla Suárez, con el regreso de Paula Badosa, tendrá que derrotar en cuartos de final a Ucrania en la igualada eliminatoria que arranca este miércoles.