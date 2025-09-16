Podemos ve "electoralismo" de Sánchez con la participación en Eurovisión

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "deje de hacer electoralismo" con la no participación de España en Eurovisión si Israel acude al certamen.

"Que se deje de hacer electoralismo, que se excluya a España, como ha pedido Podemos desde el primer minuto, de todas las competiciones en las que participa Israel, ya sean culturales o deportivas y boicot total", ha señalado este martes Belarra en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, la diputada de la formación morada ha exigido que RTVE no emita el festival si participa Israel: "Si Israel participa en Eurovisión, ni se tiene que emitir, ni España tiene que participar y se tiene que llamar al boicot internacional".

Belarra considera que "hay que evitar cualquier intento de lavado de cara de un ente genocida como Israel a través de cualquier medio internacional, ya sea una competición deportiva, ya sea un evento cultural".

"Lo hemos dicho desde el primer momento, pedimos que España no participara en las dos últimas ediciones que se han producido después del 7 de octubre del año 2023. Llega a tal la hipocresía de este Gobierno que el presidente, cuando vio que había habido una enorme movilidad para exigir que España no participara en ese evento cultural en la última edición, pidió que España no participara el día después de Eurovisión, después de haber felicitado a Melody, de haberle animado y de haberse reunido con ella", ha recordado.

Por tanto, la líder de Podemos ha insistido: "Basta ya de hipocresía, basta ya de electoralismo con un tema tan serio y ya es hora de que hagan algo concreto".

En concreto, ha exigido "romper todas las relaciones con los genocidas, no sólo la participación en eventos culturales, y hacer un embargo de armas de verdad". "Están tomándole el pelo a la gente, es que es una vergüenza", ha reprochado.