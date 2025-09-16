Paro en Brasil y datos económicos por países, en gráficos

-- La tasa de desempleo de Brasil cayó hasta el 5,6% en el segundo trimestre, la más baja desde 2012
