Paro en Brasil y datos económicos por países, en gráficos

Por Newsroom Infobae

-- La tasa de desempleo de Brasil cayó hasta el 5,6% en el segundo trimestre, la más baja desde 2012

https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-datos-graficos/659

-- Desempleo de Reino Unido, gráficos:

https://www.epdata.es/datos/reino-unido-datos-macroeconomicos-datos-graficos/661

-- IPC de Italia, gráficos:

https://www.epdata.es/datos/italia-producto-interior-bruto-pib-paro-inflacion-datos-macroeconomicos-graficos/672

