Agencias

Paraguay promulga la ley que aprueba el acuerdo Mercosur-Singapur

Por Newsroom Infobae

Guardar

Paraguay ha promulgado la ley que aprueba el acuerdo Mercosur-Singapur, firmado el 7 de diciembre de 2023, y que establece una Zona de Libre Comercio para liberalizar y facilitar el comercio y las inversiones entre ambas partes, según confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano.

El acuerdo, que consta de 19 capítulos, aborda asuntos como el comercio, servicios, aspectos sanitarios, fito y zoosanitarios, así como la propiedad intelectual y la promoción del desarrollo económico entre ambas partes.

El canciller explicó que la promulgación de la ley que aprueba este instrumento comercial permite que Paraguay y Singapur puedan comerciar bajo unos parámetros que abarcan el 100% de productos de Singapur, el 95,8% de Mercosur, y en su caso concreto, el 90,8% de importaciones desde Singapur hacia Paraguay.

"Paraguay es uno de los primeros países en promulgar esta ley que nos va a permitir la inmediata aplicación de estos mecanismos de preferencias comerciales y por lo tanto es un hito, considerando que Singapur es uno de los países más avanzados del sudeste asiático", manifestó el ministro en una rueda de prensa.

Adicionalmente, el presidente paraguayo, Santiago Peña, firmó acuerdos complementarios en el país asiático en una visita reciente para ampliar el acceso sanitario para carne vacuna, porcina y avícola, bonos de carbono y cooperación educativa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Erdogan afirma que Netanyahu "está relacionado a nivel ideológico" con Hitler

Erdogan afirma que Netanyahu "está

Campos magnéticos variables alrededor del agujero negro de M87

Campos magnéticos variables alrededor del

Carla Suárez: "Ucrania va a ser un enfrentamiento duro"

Carla Suárez: "Ucrania va a

Ayuso critica que se quiera "estigmatizar" la educación especial y cree que no es "humano" que se compare con "guetos"

Ayuso critica que se quiera

El Banco de España mejora dos décimas su previsión de PIB para 2025, al 2,6%, y mantiene las de 2026 y 2027

El Banco de España mejora