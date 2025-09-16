Nextil y Maxum acuerdan producir textiles en Guatemala con contratos de 148,5 millones de euros en cinco años

Nextil ha firmado el contrato más relevante y de mayor volumen de su historia con el gigante estadounidense Maxum International Group para producir textiles en Guatemala y ha previsto contratos por 175 millones de dólares (148,5 millones de euros) en cinco años, según ha informado este martes la firma textil a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, Nextil ha suscrito un Memorando de Entendimiento (MoU) con Maxum International Group, que gestiona más de 2.000 millones de dólares (1.696,7 millones de euros) en volúmenes de retail en el mercado norteamericano y cuenta entre sus clientes con compañías como Costco, BJ's, Sam's, Home Depot, Lowe's, Dick's, Bass Pro Cabelas, Emerson Electric, Walmart y Panama Jack USA, entre otras.

El MoU establece un marco de colaboración estratégica para desarrollar programas textiles desde las instalaciones del Grupo Nextil en Guatemala, bajo el marco del acuerdo 'CAFTA', en exclusividad para los próximos cinco años, renovables.

Las partes estiman, entre otras cuestiones, un volumen mínimo inicial de producción de 15 millones de dólares (12,7 millones de euros) anuales con inicio este mismo mes de octubre, un volumen creciente a más de 40 millones de dólares (33,9 millones de euros) anuales desde la segunda mitad del segundo año, durante un periodo de cinco años, y un compromiso total acumulado de al menos 175 millones de dólares (148,5 millones de euros) para los próximos cinco años.

Con todo, la alianza se enmarca en la estrategia de Maxum de trasladar progresivamente toda su producción desde Asia hacia Guatemala, impulsada por el marco arancelario vigente, el 'near shoring' y la competitividad industrial y de calidad del Grupo Nextil, a través de su filial Nextil Elastic Fabrics Guatemala.

'INVESTORS DAY' Y PLAN ESTRATÉGICO

Con este acuerdo, Nextil ha avanzado que da un paso "decisivo" en la ejecución de su Plan Estratégico 2024-2026, reforzando su papel como plataforma textil global, integrada y sostenible, y contribuyendo al desarrollo industrial y económico de Guatemala.

El grupo ha adelantado además que sigue trabajando en otros acuerdos con clientes relevantes y organizará en los próximos meses un 'Investors Day', en el que presentará novedades sobre su plan y anunciará cómo prolongará su crecimiento agresivo en 2026 y en años sucesivos.

"Este contrato da pleno sentido a la ampliación de capacidad productiva en Guatemala realizada este año hasta 70 millones de dólares anuales, y nos obligará a trazar una estrategia para incrementarla de nuevo más allá de 2026", ha explicado el consejero delegado de Nextil Group, César Pérez Revenga.