Mercosur y los países europeos EFTA suscriben un tratado de libre comercio

Los países que forman parte del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y los Estados pertenecientes a la EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) han firmado un tratado de libre comercio en Río de Janeiro (Brasil), según informó el ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay en un comunicado.

El acuerdo creará un área de libre comercio de cerca de 300 millones de personas con un PIB combinado de más de 4,3 trillones de dólares (3,6 trillones de euros) que beneficiará a más del 97% de sus exportaciones de ambas partes.

En concreto, el tratado de libre comercio proveerá mayor acceso a los mercados y normativa modernizada para el despacho de aduana, además de otorgar mayor previsibilidad y certidumbre jurídica en el comercio.

El Mercosur y los países de la EFTA se involucraron en un intenso proceso de negociaciones basado en los resultados conseguidos hasta el mes de agosto de 2019 que concluyó con el anuncio de la firma de un acuerdo a principios del mes de julio de este año.

